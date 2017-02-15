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Минск посетила делегация китайской провинции Сычуань
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16 Февраля 2017 18:53

Минск посетила делегация китайской провинции Сычуань

Гости оценили строительные работы в индустриальном парке "Великий камень", а также провели тест-драйв современного электробуса на предприятии "Белкоммунмаш". Именно этот экотранспорт оборудован суперкондесатором китайского производства.

Лю Цзе, вице-губернатор провинции Сычуань Китайской Народной Республики: "Сейчас одна из наших корпораций уже почти завершила строительство своего производства в "Великом камне". Надеюсь, что первые суперконденсаторы там начнут выпускать уже в этом году. Кроме того, вскоре к ней может присоединиться еще один из крупных производителей бытовой техники. Я уверен, что это только начало. Вскоре к ним смогут присоединиться и другие высокотехнологичные предприятия".

Провинция Сычуань четвертая по величине в Китае и одна из самых перспективных по экономическому потенциалу.

  

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