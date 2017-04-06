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Минск не исключает скорого подписания Таможенного кодекса ЕАЭС
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6 Апреля 2017 15:05

Минск не исключает скорого подписания Таможенного кодекса ЕАЭС

Белорусская сторона рассчитывает на то, что открытых вопросов к нашей стране по итогам саммита лидеровЕвразийского экономического союза в Бишкеке, который должен пройти 14 апреля, не останется.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Беларуси: "Беларусь последовательно выступает за тесную интеграцию в рамках ЕАЭС и твердо привержена выполнению всех достигнутых договоренностей и на многостороннем уровне, и на двустороннем. В настоящее время завершена работа по анализу всех документов, предложенных к подписанию в декабре 2016 года. Рассчитываем, что в ближайшее время открытых вопросов к нам не останется".

В Бишкеке в ходе Высшего совета ЕАЭС планируется рассмотреть обращение Молдовы о придании стране статуса наблюдателя при Евразийском экономическом союзе. Беларусь заинтересована в дальнейшем расширении торгово-экономического сотрудничества с этой страной и готова делать это с использованием разных механизмов, отметил Дмитрий Мирончик.

 

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