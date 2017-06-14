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Минск намерен продолжить тесное сотрудничество с МАГАТЭ
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14 Июня 2017 19:12

Минск намерен продолжить тесное сотрудничество с МАГАТЭ

Об этом заявил замминистра иностранных дел Беларуси. Валентин Рыбаков отметил, что публикация нашей страной докладов международных структур - практическое свидетельство открытости при реализации проекта БелАЭС. На полях сессии Совета управляющих агентства в Вене касались и взаимодействия Беларуси и МАГАТЭ по программе технического сотрудничества.

  

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