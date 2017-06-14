Минск намерен продолжить тесное сотрудничество с МАГАТЭ

14 Июня 2017 19:12

Об этом заявил замминистра иностранных дел Беларуси. Валентин Рыбаков отметил, что публикация нашей страной докладов международных структур - практическое свидетельство открытости при реализации проекта БелАЭС. На полях сессии Совета управляющих агентства в Вене касались и взаимодействия Беларуси и МАГАТЭ по программе технического сотрудничества.