Минск и Вена планируют заключить соглашение о сотрудничестве до конца года

5 Апреля 2017 18:40

Об этом заявили заместитель мэра белорусской столицы и вице-бургомистр австрийской во время встречи в Мингорисполкоме. Официальная австрийская делегация сегодня прибыла в Минск с двухдневным визитом. В планах - посещение мемориального комплекса "Малый Тростенец", разработка будущего документа о культурном, экономическом и туристическом взаимодействии двух столиц.

Йохан Гуденус, вице-бургомистр г. Вены, Австрия: "Одна из главных целей нашего визита в Минск - посещение мемориального комплекса "Малый Тростенец", где в годы Второй мировой войны погибли сотни тысяч человек, в том числе более 10 тысяч евреев из Вены. Это способ проявить солидарность с жертвами геноцида. В этот раз наш визит очень короткий, но мы обязательно вернемся в Минск. Мы намерены активно развивать отношения между Веной и Минском".

Сейчас в Минске работает 45 предприятий с австрийским капиталом. Общий товарооборот за 2016 год - 70 миллионов долларов. По мнению обеих сторон, потенциал столиц значительно больше. Есть перспективы в создания совместных инвестпроектов, развития сферы услуг и туризма.