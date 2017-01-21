20 Января 2017 21:11

Беларусь и Китай, подсчитывая сделанное за 25 лет, готовы в разы приумножить сотрудничество. Это касается и торговли, и создания совместных производств на основе высоких технологий, и расширения культурных связей между людьми. Сегодня Минск и Пекин совместно реализуют более тридцати инвестпроектов в энергетике, промышленности, транспортной инфраструктуре, недвижимости, телекоммуникациях. Их общая сумма - почти 6 миллиардов долларов. Большой отдачи стороны ждут от масштабного проекта – Китайско-белорусского парка "Великий камень", тем самым воплощая в жизнь амбициозный проект "Один пояс - один путь". Продолжит

Это рассказ о Минске на китайском языке. Из письма Лили своему другу в Пекине. Девочка пишет о погоде, магазинах и о том, что привыкла к жизни в Беларуси. Кажется, иероглифы легко даются славянам. Но сложностей хватает. Множественность ударных звуков порой оттачивается годами. Но интерес велик. Вместе с языком дети знакомятся с культурой и с традициями Поднебесной.

Таких специалистов уже сегодня ждут в фармацевтике, промышленности и высоких технологиях. Тем более с каждым годом по линии Минск - Пекин становится все больше совместных проектов.

Один из самых масштабных проектов двухсторонних отношений - Китайско-белорусский парк "Великий камень", расположенный под Минском в Смолевичском районе. Уже в этом году здесь планируют сдать под ключ несколько объектов. Среди них бизнес-центр в четыре этажа и общей площадью больше чем 6 тысяч квадратных метров.

Это здание крупной логистической компании China Merchants Group. Рядом с бизнес-центром и огромный торгово-выставочный павильон. Уже через полгода здесь проведут первые семинары, говорит Александр Ярошенко. Здесь на объекте он каждую неделю. Проводит совещания с профильными министерствами (ведь возводится парк белорусскими строителями) и встречается с потенциальными инвесторами.

Меньше чем за два года вложено около 200 миллионов долларов в развитие инфраструктуры и в строительство объектов. Здесь готовы и все дороги. Например, вот это Пекинский проспект, а возле нынешней администрации Парка - Минский. "Великий камень" готов стать образцом взаимовыгодного сотрудничества Беларуси и Китая.

Динамика 25-летних отношений стоит на фундаменте регулярных визитов и личной дружбы лидеров двух стран.

Через нашу страну проходит "Великий шелковый путь". На важном узле - "Великом камне" - побывали и главы двух стран.

А в прошлом году Минск и Пекин закрепили новый статус отношений - доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества в рамках визита белорусского лидера в Пекин. Такой высокий уровень партнерства, кроме Беларуси, КНР имеет с Великобританией, Пакистаном и Россией.

За четверть века взаимная торговля Беларуси и Китая выросла в 100 раз. Благодаря китайским инвестициям модернизированы энергетика, цементная отрасль и производство бытовой техники и легковых Geely .

15 лет на нашем рынке работает и крупнейший поставщик IT-решений в мире - Huawei. Это и высокие технологии, и совместные научно-технические разработки, и обучение кадров.

Беларусь и Китай готовы умножать количество таких прибыльных проектов, наряду с торговлей создавать совместные производства. В помощь бизнесу конференции, презентации и форумы нашей страны для партнеров из Поднебесной. А также развитая договорно-правовая база.

Белорусский парламент уже принял 14 двухсторонних соглашений.

Учиться работать вместе всерьез и надолго сегодня готов и Китай. На последних переговорах банкиров и финансистов в Гонконге приняли соглашения об отмене двойного налогообложения и виз между Беларусью и КНР. А это очередной шаг на пути друг к другу.