Минск и немецкий Баутцен подписали соглашение о сотрудничестве

2 Июня 2017 15:17

Минск развивает партнерские связи с городами и регионами стран Западной Европы. Партизанский район столицы и район Баутцен, который входит в немецкую Саксонию, заинтересованы в расширении торгово-экономических и культурных отношений. Особое внимание уделяется машиностроению, торговле, обмену опытом и ведению бизнеса. Гостей из Германии интересует и совместная работа в образовательных проектах. Сегодня руководитель администрации Партизанского района Денис Овсяников и председатель региона Баутцен Михаэль Хариг подписали соглашение о сотрудничестве.

Денис Овсяников, руководитель администрации Партизанского района г. Минска:

"Любой регион, с которым мы заключаем соглашение, интересен в первую очередь обменом опытом, налаживанием связи, поиском партнеров для наших предприятий и организаций. Обмен с данным регионом может быть как культурный, так и экономический. Т.е. это и обмен технологиями или развитие производства".

Михаэль Хариг, председатель администрации района Баутцен, Германия: "Традиционно мы сотрудничаем в сфере сельскохозяйственной техники, а Минский тракторный завод как раз соответствует нашим интересам. Мы также успешно развиваем и медицину. Надеемся, что найдем для Партизанского района партнеров из Германии".

И сегодня же гости из Германии посетили несколько столичных предприятий. Среди них и компания, которая занимается разработкой и производством уникального медицинского оборудования для хирургии и косметологии.