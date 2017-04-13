Минск и Москва скорректировали соглашения в нефтегазовой сфере

14 Апреля 2017 07:03

Протоколы в Москве скрепили подписями вице-премьер Беларуси Владимир Семашко и министр энергетики России Александр Новак.

Всего стороны подписали 4 документа по формированию цен на поставки газа, условия дальнейшей деятельности "Белтрансгаза" и урегулированию торгово-экономического сотрудничества в сфере экспорта нефти и нефтепродуктов. Рост объемов поставок российской нефти в Беларусь начнется уже в этом месяце, а новая цена газа составит менее 130 долларов за тысячу кубометров.

Все вопросы в нефтегазовой сфере президенты Беларуси и России урегулировали еще 3 апреля в Санкт-Петербурге. Правительствам было поручено проработать детали. Таким образом, страны к 2025 году намерены сблизить цены на газ. Также Москва возобновит поставки нефти в Беларусь в объеме 24-х миллионов тонн в год. Такой объем сырья будет экспортироваться ежегодно до 2025 года. Кроме того, Россия рефинансирует долговые обязательства Беларуси.