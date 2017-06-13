Минск и Москва до конца месяца проведут переговоры по созданию единого рынка газа

14 Июня 2017 08:10

Об этом заявил вице-премьер Владимир Семашко во время открытия нового завода холдинга "Амкодор" в Дзержинске. На ближайшие три года газовые разногласия урегулированы, уточнил вице-премьер. Партнеры согласовывают общие подходы для единого рынка двух стран на срок до 2025 года. На повестке только газовый вопрос. Все противоречия по поставкам нефти сняты.

Владимир Семашко, заместитель премьер-министра Беларуси: "Проработаны подходы, порядок формирования и функционирования общего рынка газа. До конца месяца, я думаю, мы встретимся с моими коллегами, будем обсуждать решения. По нефти мы все решили. Все, что нужно стране до 2025 года, мы все решили. Мы договорились, что это будет 24 миллиона тонн нефти в год, а это ровно столько, сколько нужно под два наших завода - Мозырский и Новополоцкий НПЗ, под их стопроцентную загрузку".

Общая задача - максимально сблизить подходы в формировании цен на энергоносители. Это обеспечит равные условия для субъектов хозяйствования России и Беларуси. После единую формулу предложат и партнерам по евразийской интеграции: Казахстану, Армении и Кыргызстану.