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Минск и Мадрид проведут первое заседание по экономическому и промышленному сотрудничеству
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14 Июня 2017 21:03

Минск и Мадрид проведут первое заседание по экономическому и промышленному сотрудничеству

Минск и Мадрид проведут первое заседание совместной межправительственной комиссии по экономическому и промышленному сотрудничеству. Оно состоится осенью в белорусской столице. Договоренность об этом была достигнута в ходе рабочего визита министра иностранных дел Беларуси в Испанию. Владимир Макей провел переговоры с председателем Сената королевства, встретился с представителями белорусской диаспоры и принял участие в презентации сборника переводов произведений Максима Богдановича на испанский язык.  

  

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