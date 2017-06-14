Экономика
14 Июня 2017 21:03
Минск и Мадрид проведут первое заседание по экономическому и промышленному сотрудничеству
Минск и Мадрид проведут первое заседание совместной межправительственной комиссии по экономическому и промышленному сотрудничеству. Оно состоится осенью в белорусской столице. Договоренность об этом была достигнута в ходе рабочего визита министра иностранных дел Беларуси в Испанию. Владимир Макей провел переговоры с председателем Сената королевства, встретился с представителями белорусской диаспоры и принял участие в презентации сборника переводов произведений Максима Богдановича на испанский язык.
Другие новости
14.06.2017 21:15 / Экономика Равные стартовые возможности для всех участников рынка
14.06.2017 21:01 / Экономика В Беларуси вновь снижается ставка рефинансирования
14.06.2017 19:12 / Экономика Минск намерен продолжить тесное сотрудничество с МАГАТЭ
14.06.2017 19:05 / Экономика Белорусские водительские права должны быть приравнены к российским
14.06.2017 19:02 / Экономика Беларусь планирует начать новую программу сотрудничества с МВФ уже в этом году
14.06.2017 19:00 / Экономика Проекты Всемирного банка реализуются в Беларуси своевременно и на самом высоком качественном уровне
14.06.2017 15:08 / Экономика Госдолг Беларуси - управляемый и обслуживаемый
14.06.2017 08:10 / Экономика Минск и Москва до конца месяца проведут переговоры по созданию единого рынка газа
14.06.2017 07:10 / Экономика Зеленая карта Беларуси - лучшая в мире
14.06.2017 07:03 / Экономика Ставка рефинансирования в Беларуси снижается еще на один пункт
13.06.2017 21:34 / Экономика Презентация холдинга "АМКОДОР-СЕМАШ" прошла в Дзержинске
13.06.2017 21:29 / Экономика Экономика дня
13.06.2017 19:06 / Экономика Беларусь рассчитывает поставить точку в претензиях Литвы к Белорусской АЭС
12.06.2017 21:28 / Экономика Дешевле чем природный газ в три раза
12.06.2017 21:25 / Экономика Китайские инвесторы выкупили доли двух белорусских мясо-молочных предприятий
12.06.2017 19:05 / Экономика Минск готовится принять EXPO-RUSSIA BELARUS
12.06.2017 12:14 / Экономика Пакистан заинтересован в белорусской сельхозтехнике и опыте переработки продукции АПК
12.06.2017 12:11 / Экономика Китайские инвесторы готовы открыть в индустриальном парке "Великий камень" два новых предприятия
События
04.05.2017 Пресс-конференция Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко представителям средств массовой информации Китайской Народной Республики. Телеверсия