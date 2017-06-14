Минск и Мадрид проведут первое заседание по экономическому и промышленному сотрудничеству

14 Июня 2017 21:03

Минск и Мадрид проведут первое заседание совместной межправительственной комиссии по экономическому и промышленному сотрудничеству. Оно состоится осенью в белорусской столице. Договоренность об этом была достигнута в ходе рабочего визита министра иностранных дел Беларуси в Испанию. Владимир Макей провел переговоры с председателем Сената королевства, встретился с представителями белорусской диаспоры и принял участие в презентации сборника переводов произведений Максима Богдановича на испанский язык.