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Минск и Каир расширяют двусторонние бизнес-контакты
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1 Февраля 2017 19:14

Минск и Каир расширяют двусторонние бизнес-контакты

В эти дни в нашей стране с визитом делегация деловых кругов Египта. В центре внимания - потенциал агропромышленного комплекса Беларуси. Партнеры изучают новые возможности сотрудничества в различных отраслях сельского хозяйства. Особый интерес - к технологиям круглогодичного выращивания овощей в закрытом грунте, производству хлеба, а также переработке мяса птицы и говядины. Также планируется выйти на новый уровень поставок белорусского продовольствия с учетом потребностей Египта.

Интерес египетского бизнеса к нашей стране заметно вырос после активизации контактов на высшем уровне. Теперь партнеры формируют дорожную карту сотрудничества на ближайшие годы. Ее цель - укрепить торгово-экономические связи между странами. В том числе нарастить экспорт белорусской продукции.  

  

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