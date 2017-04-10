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Минск и Будапешт заинтересованы расширять торгово-экономические и культурные отношения
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10 Апреля 2017 18:45

Минск и Будапешт заинтересованы расширять торгово-экономические и культурные отношения

Это заявлено сегодня в городской ратуше во время встречи мэров белорусской и венгерской столиц. Андрей Шорец поддержал инициативу Иштвана Тарлоша о создании торговых объектов с товарами из Венгрии в Минске и белоруской продукции в городе на Дунае. Центральные сферы взаимодействия - коммунальное хозяйство, транспорт, спорт и туризм. Все аспекты партнерства обсуждаются во время дней Будапешта, которые продлятся в Минске до среды.

И сегодня же делегация из Будапешта изучила особенности производства городского транспорта на примере предприятия "Белкоммунмаш". Гости заинтересовались как трамваями, так и последней инновационной разработкой - электробусами. Кстати, такой транспорт уже в мае выйдет и на улицы Минска.  

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