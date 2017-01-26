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Минск и Белград подтверждают курс на промышленную кооперацию
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27 Января 2017 07:05

Минск и Белград подтверждают курс на промышленную кооперацию

Накануне в белорусской столице главы правительств Беларуси и Сербии Андрей Кобяков и Александр Вучич согласовали совместный план сотрудничества на ближайшие два года. Ожидается, что это будет способствовать увеличению взаимного товарооборота вдвое - до полумиллиарда долларов. Ставка на создание совместного производства пожарных машин для нужд сербских спасателей, а также поставки автобусов с газовым двигателем.

Сегодня визит главы сербского правительства в Беларусь продолжится. Высокий гость посетит храм-памятник в честь Всех святых, а также церемонию открытия крупного торгового центра, возведенного при участии сербского капитала.

 

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