Минск готовится принять EXPO-RUSSIA BELARUS

12 Июня 2017 19:05

Выставка пройдет на следующей неделе. Это новая инициатива, она объединяет промышленный потенциал двух стран и призвана укрепить экономические, социальные и гуманитарные связи. Здесь презентуют инновационные разработки в энергетике, сельском хозяйстве, машиностроении, строительстве. Гостей ожидают из 8 регионов, в столицу приедет более 40 российских компаний.

EXPO-RUSSIA BELARUS проводили лишь однажды, в 2015 году. Тогда участниками экспозиции стали почти 200 компаний из Беларуси и России. Было заключено более 60 контрактов. В этом году организаторы надеются превзойти показатели двухлетней давности.