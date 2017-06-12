Экономика
12 Июня 2017 19:05
Минск готовится принять EXPO-RUSSIA BELARUS
Выставка пройдет на следующей неделе. Это новая инициатива, она объединяет промышленный потенциал двух стран и призвана укрепить экономические, социальные и гуманитарные связи. Здесь презентуют инновационные разработки в энергетике, сельском хозяйстве, машиностроении, строительстве. Гостей ожидают из 8 регионов, в столицу приедет более 40 российских компаний.
EXPO-RUSSIA BELARUS проводили лишь однажды, в 2015 году. Тогда участниками экспозиции стали почти 200 компаний из Беларуси и России. Было заключено более 60 контрактов. В этом году организаторы надеются превзойти показатели двухлетней давности.
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