Главная>>Экономика>>Минск готовится принять EXPO-RUSSIA BELARUS
Экономика
RSS
Минск готовится принять EXPO-RUSSIA BELARUS
Скачать Поделиться

12 Июня 2017 19:05

Минск готовится принять EXPO-RUSSIA BELARUS

Выставка пройдет на следующей неделе. Это новая инициатива, она объединяет промышленный потенциал двух стран и призвана укрепить экономические, социальные и гуманитарные связи. Здесь презентуют инновационные разработки в энергетике, сельском хозяйстве, машиностроении, строительстве. Гостей ожидают из 8 регионов, в столицу приедет более 40 российских компаний.

EXPO-RUSSIA BELARUS проводили лишь однажды, в 2015 году. Тогда участниками экспозиции стали почти 200 компаний из Беларуси и России. Было заключено более 60 контрактов. В этом году организаторы надеются превзойти показатели двухлетней давности.

  

Другие новости

Экономика дня 08.06.2017 21:28 / Экономика Экономика дня

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =