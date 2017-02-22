Министерством антимонопольного регулирования и торговли объявлен мораторий на проверки торговых инспекций

21 Февраля 2017 21:03

Мораторий на проверки торговых инспекций, объявленный Министерством антимонопольного регулирования и торговли, - одна из мер, которые государство предпринимает по раскрепощению деловой инициативы.

Ведомство переходит в режим мониторинга за ситуацией в торговой сети Беларуси, заявил министр Владимир Колтович. Мораторий начнет действовать с 27 февраля - до выхода указа по контрольно-надзорной деятельности. С сентября 2016 года министерство работает как антимонопольный орган. Тогда задачи торговой инспекции были значительно расширены. Главное сегодня - отказаться от дублирующих функций со смежными структурами: Госстандартом и санитарными службами. Основная задача ведомства - контроль и регулирование цен и тарифов на рынке Беларуси.

Напомним, об отмене проверок малого и среднего бизнеса ранее уже заявило и МЧС. Совершенствование контрольной деятельности обсуждали на минувшей неделе во время большого совещания у Президента с представителями госорганов и бизнеса. Главный лейтмотив - добиться реального улучшения условий для деловой активности в Беларуси. Для этого ответственность руководителей предприятий повышается, а вот количество приходов контролеров из различных инстанций сокращается.

О положительной динамике в развитии бизнес-климата в нашей стране лучше скажут цифры. Беларусь стремится войти в тридцатку лучших стран по ведению бизнеса в рейтинге Всемирного банка.

Сегодня у нас 37-е место в Doing Business среди 190 государств мира. Для сравнения: годом ранее было 44-е. В лидерах списка Новая Зеландия, Сингапур и Дания. Россия в этом списке на 40-м месте, Молдова на 44-м, Азербайджан - 65-е место и Украина - 80-е.

При этом, по данным последнего доклада Всемирного банка, Беларусь вошла в десятку ведущих стран мира по проведению реформ, благоприятных для бизнеса. Страна заинтересована в открытии новых производств и создании товаров завтрашнего дня, а также новых рабочих мест.