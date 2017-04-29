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Минэкономики разработало план оперативных мер по решению проблемных вопросов в регионах
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29 Апреля 2017 15:02

Минэкономики разработало план оперативных мер по решению проблемных вопросов в регионах

В нем 100 позиций. Месяц назад по областям поехали рабочие группы, чтобы посмотреть на реальное положение дел. Об этом шел сегодня разговор на расширенном заседании коллегии министерства. Основное внимание уделили вопросам инвестиций и строительства, созданию новых предприятий, снижению затрат и рациональному импортозамещению, достижению уровня средней зарплаты в тысячу рублей до конца года и удержанию этого уровня в следующем.

В Беларуси к 2020 году планируют разработать и план индустриализации регионов. На первом этапе необходимо сформировать портфель инвестиционных проектов и предложений по открытию новых производств.

  

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