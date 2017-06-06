Миллиард долларов готовы инвестировать китайские бизнесмены в белорусскую мясную и молочную переработку

7 Июня 2017 12:01

Об этом говорили сегодня на встрече в Минсельхозпроде. Обсуждались условия работы инвесторов и проекты для привлечения капитала. В мае Беларусь подписала протокол с китайской корпорацией о прямых инвестициях в сельхозсектор. Сейчас речь идет либо о модернизации производств в нашей стране, либо о строительстве современных предприятий. И создании продукции с высокой добавленной стоимостью для продажи на рынки Китая, Беларуси и третьих стран.

Дай Шивей, учредитель компании Drex Food Group (Китай):

"Это мой третий визит в Беларусь, и каждый раз мы чувствуем, как меняется ситуация, и с каждой поездкой наш интерес растет. Мы видим улучшение атмосферы сотрудничества между странами. Их основа - хорошие отношения между лидерами двух стран. Сфера интересов нашей корпорации - инвестирование в производство молочной продукции. Мы хотим создать в Беларуси крупное предприятие".

Нянь Юнань, глава компании Xinrongji Holding Group (Китай):

"Беларусь занимает важное место в инициативе “Один пояс - один путь”, у вас создан “Великий камень”. Используя новые технологии, мы хотим представить на китайском рынке белорусскую продукцию. Мы хотим вместе заработать деньги и внести вклад в развитие двух стран".

За первый квартал продажи в Китай выросли в полтора раза. Беларусь заработала более 4-х миллионов долларов. В планах по году увеличить экспорт до 15 миллионов.