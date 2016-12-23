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Михаил Мясникович сегодня посетил предприятие "Белшина"
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23 Декабря 2016 19:08

Михаил Мясникович сегодня посетил предприятие "Белшина"

Председатель Совета Республики Национального собрания Михаил Мясникович сегодня, посещая предприятие "Белшина", высказал озабоченность резким ростом импорта российских шин.

По его мнению, белорусские производители поставлены в неравные конкурентные условия. И это касается не только шинной продукции. Как отметил Михаил Мясникович, по многим другим показателям мы не сближаемся в рамках формирования единого экономического пространства без изъятий и ограничений, а расходимся. Сейчас совместно с правительством обсуждаются новые подходы, как сделать так, чтобы и в рамках Союзного государства, и в рамках Евразийского экономического союза проводить согласованную экономическую политику.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

 

"Со стороны России налицо факты недобросовестной конкуренции, когда принимаются решения по энергоносителям и по сырью для своих предприятий шинной промышленности по ценам ниже, чем для белорусских покупателей. Это создает неравные условия на общем нашем рынке".

Понять страны можно - каждый защищает свою экономику, но выживать в трудное время в одиночку, по мнению Михаила Мясниковича, такое решение является ошибочным. Председатель Совета Республики также интересовался ходом большой модернизации на Белшине.   В стадии завершения третий и самый значимый для предприятия инвестпроект, оцененный в 300 млн долларов, по выпуску сверхкрупногабаритных шин с посадочным диаметром до 63 дюймов. Для отечественной и зарубежной карьерной техники. Первую очередь производства планируется запустить уже в начале следующего года. Его мощность составит более тысячи шин в год. 

 

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