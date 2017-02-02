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Михаил Мясникович предлагает предоставить взаимные преференции компаниям Беларуси и Пакистана
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2 Февраля 2017 19:05

Михаил Мясникович предлагает предоставить взаимные преференции компаниям Беларуси и Пакистана

Предоставить взаимные преференции компаниям Беларуси и Пакистана для торгового и инвестиционного сотрудничества предложил Михаил Мясникович сегодня на встрече с парламентской делегацией Пакистана. Председатели верхних палат парламентов двух стран подписали совместное заявление, которое будет способствовать углублению и развитию белорусско-пакистанского парламентского взаимодействия. Намечены проекты в сфере науки и технологий, создание совместного производства, в частности, грузовой и пассажирской техники, а также реализация молодежных и образовательных программ.

  

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