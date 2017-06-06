Международный форум "Белагро" объединил продукцию полутысячи компаний

6 Июня 2017 21:19

И, возвращаемся к теме выставки "Белагро", которая сегодня торжественно открылась. На площади в 50 тысяч квадратных метров международный форум объединил продукцию полутысячи компаний, как белорусских, так и наших гостей. Это последние образцы сельхозтехники, перерабатывающей промышленности, продукты питания. Самое "вкусное" на Белагро оценил и премьер-министр Молдовы Павел Филип. Он приехал на выставку после переговоров с руководством Беларуси. О церемонии открытия Белагро, о первых заявлениях производителей и продавцов, репортаж Светланы Лукьянюк.

Таких тракторов в каждом хозяйстве Беларуси и соседних стран хватает. Но сегодня не каждая работа им по плечу. Купить еще одну машину не все хозяйства могут. Но усовершенствовать старую модель новыми приспособлениями готовы наши производители.

На этом стенде 8 новинок. Мини-тракторы под запросы фермеров и коммунальных служб. И такие гиганты - 330 лошадиных сил. Несмотря на размеры - высокая маневренность. В хозяйстве заменяют несколько машин среднего класса. С января следующего года эту модель поставят на поток.

Минский тракторный тоже с презентацией. В этой машине 450 лошадиных сил. Экспорт за первый квартал по сравнению с прошлым годом прибавил на 20 процентов.

На Белагро - традиционно лучшие образцы аргобизнеса. Более 500 компаний и 25 стран. Это и конкуренты, и партнеры. И по сельхозтехнике, и по продуктам питания.

Сегодня у Беларуси - широкая география экспорта продовольствия (более 60 стран) и готовность расширять свое присутствие на внешних рынках.

Свои позиции в пятерке крупных экспортеров молочной продукции у Беларуси сильны. Об этом говорили и представители российских компаний. Они приехали на форум, чтобы увеличить объемы закупок нашего молока, сыра и масла.

Мы же готовы покупать больше овощей. Например, у той же Молдовы. И параллельно развивать и свое тепличное хозяйство, осваивая новые сорта и думая над снижением себестоимости.

Это выставка - самый короткий путь к покупателю. Продукцию можно увидеть и попробовать, а после уже эти этикетки искать в магазинах.

Белагро - это не только презентация новинок производства, но и возможность завязать контакты. Обсудить производителям и продавцам ассортимент. Логистику, и конечно, цены на товар. Ведь пробные партии нашей продукции после прошлогодней выставки уже сегодня стали постоянными экспортными поставками.

Например, тот же китайский рынок. Ранее казался нам и далеким, и сложным по сертификации. Сегодня эти двери открываются для все большего количества белорусских предприятий. Поднебесная сегодня готова покупать и мясо, и молоко.

Детское питание - то, что также хорошо продается. Треть от производства наших молочных смесей уходят на экспорт. Новый рынок этого года - Пакистан.

В этом году у Белагро новая прописка. Агрогородок Щемыслица вместил и два крытых павильона и более 40 тысяч квадратов открытой площадки. Есть где развернуться и многое показать. Грузины у нас последние годы гости частые. Сейчас привезли 8 компаний. Готовы открыть и собственный магазин.

Гости нынешнего Белагро и представители Африки. Делегация под 90 человек. Приехали посмотреть нашу технику. И готовы ее покупать. Об этом говорили и на первом форуме "Беларусь - Африка: новые горизонты" еще утром. С нашим Банком развития завтра подпишут и соглашение.

На африканском континенте у нас 4 диппредставительства: в Египте, ЮАР, Эфиопии и Нигерии. Если торговля пойдет, количество дилеров белорусских марок вырастет, будем открывать и новые.

Агропромышленная неделя продлится до 10 июня. Переговоры и здесь, на площадке Белагро, а также двусторонние встречи в Минсельхозпроде. Уже завтра с крупным китайским инвестором и куратором продовольственной безопасности Египта.