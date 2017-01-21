Меры по финансовому оздоровлению предприятий АПК дают положительный эффект

20 Января 2017 19:11

Меры, которые принимаются в Беларуси для финансового оздоровления предприятий АПК, дают положительный эффект. Об этом заявил Андрей Кобяков во время рабочей поездки в Витебскую область. Премьер-министр посетил несколько предприятий в Глубоком. Среди них мясокомбинат и молочно-консервный завод. Здесь премьеру доложили о выполнении указов, направленных на оздоровление финансово-экономического состояния сельскохозяйственных и перерабатывающих организаций. Витебская область одной из первых попала под действие этих нормативных актов. В итоге в регионе были созданы сразу нескольких агрохолдингов.

Андрей Кобяков, премьер-министр Беларуси: "Если раньше шла речь о том, чтобы обеспечить текущую деятельность предприятий, чтобы не допустить остановки, то уже сегодня пойдет разговор о том, как за счет того, что формируются точки концентрации прибыли, как за счет этой прибыли оказывать воздействие на развитие сырьевых зон, развитие сельскохозяйственных предприятий".

В прошлом году в Витебской области начали работать более трехсот новых - больших и малых - производств и предприятий. В том числе с привлечением иностранного капитала.