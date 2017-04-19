МАЗ презентовал уникальные коммунальные машины

19 Апреля 2017 15:22

Столичное коммунальное хозяйство заинтересовано в приобретении и использовании инновационной спецтехники отечественного производства. Такие супермашины востребованы и на зарубежных рынках. Об этом сегодня заявили на Минском автозаводе, где прошла презентация уникальных для нашей страны коммунальных машин, созданных в том числе совместно с европейскими производителями. Например, это высокотехнологичные МАЗы для наведения порядка на дорогах и дворовых территориях. Одна из самых востребованных новинок - машина для очистки городских стоков.

Дмитрий Катеринич, гендиректор ОАО "Минский автомобильный завод": "Нами принята стратегия - мы должны предоставить покупателю как бюджетную, так и премиум-класса продукцию. У нас много разработок. Мы произвели первые образцы каналопромывочных машин. Такие не производят в ЕврАзЭС и РФ. Разработали и сертифицировали новые мусоровозы с уплотнением 1 к 7. Это позволит значительно больше перевозить груза".

Свои разработки для городского хозяйства предложили также и такие гиганты, как "Амкодор" и Минский тракторный завод.

Александр Казакевич, заместитель маркетинг-директора по коммерческой работе на рынках стран СНГ ОАО МТЗ: "Эта машина предназначена для уборки дворовых территорий. Она оборудована задней щеткой и передним отвалом. Это одна из базовых машин для хозяйства города".

Отметим, машину для очистки городских стоков уже приобрело предприятие Санкт-Петербурга. Как отметили на МАЗе, Минску же таких необходимо не менее 20.