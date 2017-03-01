1 Марта 2017 19:03

Министерство антимонопольного регулирования и торговли предлагает отказаться от прямого госрегулирования производителей товаров.

Об этом сегодня заявил глава ведомства Владимир Колтович на Ассамблее деловых кругов. Масштабная переговорная площадка бизнеса и власти организована сегодня в Минске. Предложение министерства касается всех производителей. Взамен госрегулирования готовы предложить меры антимонопольного управления, чтобы пресекать факты недобросовестного поведения компаний, которые доминируют на рынке. Малый бизнес сегодня называет госполитику в отношении монополистов одним из серьезных препятствий для развития честной конкуренции в стране.

Владимир Колтович, Министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси: "В итоге в конце года мы должны получить программу по развитию конкуренции. Данная программа предполагает создание нормативного каркаса, написание дорожных карт в основных отраслях экономики по развитию конкуренции. И создание конкурентных рынков, как энергетика, транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство, связь, в сельском хозяйстве, торговле".

С принятием программы развитие конкуренции станет приоритетным направлением в деятельности правительства и органов власти. В ближайшее время будет создана рабочая группа с участием бизнеса и госорганов, которая подготовит документ. Все итоги ключевого события белорусской Недели предпринимательства подведет "Сфера интересов". Выпуск программы выйдет после семичасовых новостей прямо из Национальной библиотеки.