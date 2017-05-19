Лучших экспортеров 2016 года наградили в Минске

19 Мая 2017 21:32

Сегодня в Минске наградили лучших экспортеров по итогам 2016 года. Топ-22 выбрали из 144 предприятий-финалистов.

Среди них как флагманы белорусской промышленности, так и небольшие частные организации. Традиционные критерии оценки - статистические экспортные показатели. В этом году добавили еще один пункт - освоение новых рынков.

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты: "Новые рынки - эта та государственная задача, которая сводится к тому, чтобы у нас был баланс. Треть этих стран — эта страны СНГ, Российская Федерация, треть — это наш большой сосед и партнер Европейский союз, и треть — это новые рынки или дальняя дуга. Это рынки Юго-Восточной Азии. Поэтому географические параметры тоже учитывались. Победители в прошлом году для себя освоили 103 новых рынка".

География экспорта постоянно расширяется. Уже более 180 стран знакомы с брендом "Сделано в Беларуси". Как было отмечено, Беларусь обладает одним из самых высоких индексов экспортной ориентированности в мире. В ЕС такой показатель выше только у Бельгии.