Лучшие регионы и трудовые коллективы страны окажутся на Республиканской доске почета

6 Июня 2017 12:04

Проект решения Президента Беларуси, который определяет победителей в социально-экономическом развитии и в сфере экономии ресурсов за 2016 год, сегодня обсудили в Доме правительства. Речь шла о лучших регионах и трудовых коллективах страны. Все они окажутся на Республиканской доске почета. Обновленная в торжественной обстановке, она открывается ежегодно, в канун Дня Независимости. В этот раз кандидатур 67. К слову, претендовать на победу регион не может, если его темпы роста экономики не достигают уровня предыдущего года.

Александр Червяков, замминистра экономики Беларуси:

"Критерии конкурса, который проводится в этом году, более жесткие, поскольку дополнительно избраны критерии, связанные с коррупционной составляющей, с выплатой заработной платы. Кроме этого, вопросы экспорта, вопросы инвестиций, создание новых рабочих мест".

Например, оценка социально-экономического развития регионов проводилась по 17-ти основным показателям. Наибольшее количество баллов набрали Гомель, Гродненский район, Советский район столицы и Дзержинский район Минской области.