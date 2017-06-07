Локомотивы на базе “Штадлер-Минск” будут производиться для Молдовы

8 Июня 2017 21:03

В Беларуси может быть налажен выпуск принципиально нового для нашей страны вида железнодорожной техники.

Локомотивы на базе “Штадлер-Минск” готовы производить для Молдовы. Эта страна традиционно связывает обновление своего транспортного цеха с возможностями Беларуси. Накануне во время встречи с Президентом Павел Филипп высоко оценил и открытость нашего рынка для молдавских товаров. В целом по итогам прошлого года товарооборот между странами приблизился к четверти миллиарда долларов.

Точки роста стороны видят в высоких технологиях, обмене аграрным опытом и наращивании промышленного экспорта. Об этом говорили и сегодня во время экскурсии премьер-министра Молдовы на предприятие "Штадлер-Минск". Там гость ознакомился с новейшими технологиями производства подвижного состава. К этому виду транспорта во всем мире повышенный интерес, и Молдова здесь не исключение.

Визит Павла Филиппа продолжился переговорами в Парке высоких технологий. Развитие IТ-отрасли - один из главных приоритетов в экономиках двух стран. Стороны обсудили варианты кооперации.

Всеволод Янчевский, директор Парка высоких технологий: “Сегодня таким странам, небольшим, но крайне перспективным с точки зрения IТ, как наша Беларусь и Молдова, в которой, кстати, очень много сделано в части информатизации, очень важно понять, как действовать в современном мире, в котором есть ряд очень острых проблем. Первая проблема - это колоссальная скорость изменения. Вторая - огромная конкуренция. А третья - отрасль IT и вообще HI-tech - это прежде всего интеллект. А интеллект очень легко перемещается между границами, еще гораздо легче, чем капитал. С этой точки зрения такой заинтересованный обмен мыслями, мнениями, опытом очень важен и очень полезен”.

Премьер-министр также посетил Национальную библиотеку и передовое хозяйство "Озерицкий Агро".