5 Мая 2017 21:12

Льняной отрасли Беларуси для развития необходима вертикально интегрированная структура, речь идет о возможном создании холдинга. Выращивать, перерабатывать, производить и реализовывать готовую продукцию в новой структуре планируют уже в следующем году. Такое мнение высказал сегодня премьер-министр Беларуси, посещая Минскую и Витебскую области, и обещал вернуться к этой теме во время заседаний правительства. Андрей Кобяков также ознакомился с работой промышленного предприятия в Толочинском районе, особое внимание уделено Оршанскому региону. Напомним, в апреле Президент страны поставил перед правительством задачу активнее заняться развитием этой территории. В частности, непростая ситуация на Оршанском инструментальном заводе. Без технического перевооружения реанимировать производство вряд ли удастся. Бизнес-план сейчас проходит согласование в Минпроме. Реализация проекта предусматривает строительство нового производственного корпуса и закупку оборудования общей стоимостью около 36 млн. долларов.

Во второй половине мая Совет Министров проведет выездное заседание в Орше, где детально рассмотрит проблемы райцентра. О развитии региона, модернизации промышленных гигантов советских времен, решении вопросов занятости, а также предложениях от правительства по перезагрузке экономики в целом — смотрите в воскресенье в "Главном эфире".