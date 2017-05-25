Либерализация бизнеса будет способствовать экономическому росту

22 Мая 2017 07:02

Нововведения позволят снизить чрезмерное давление на предпринимателей, что положительно отразится на вовлечении их в формирование ВВП страны. Об этом вчера шла речь в "Главном эфире". Неделю назад закончились общественные обсуждения документов. Теперь к законодательным актам подключилась рабочая группа. Эксперты круглого стола отметили, что самыми спорными оказались вопросы отмены лицензирования и работы контрольно-надзорных органов. Здесь планируется существенно уменьшить количество проверок. Плановые вообще будут отменены. Также предполагается ввести чек-листы с контрольными списками вопросов, как это принято во многих странах мира.

Данута Рыжикова, начальник отдела главного аналитического управления Комитета госконтроля Беларуси: "Убрали все основания для назначения проверок, которые несли оценочный оттенок. Остались только основания, которые предполагают наличие информации о нарушениях со стороны субъектов хозяйствования. Либо это будут нарушения, связанные с его деятельностью, либо это будет угроза жизни и здоровью людей, либо угроза безопасности государства. Только в таком случае будут назначаться проверки. Мы уходим от системы плановых проверок, которая существует у нас, переходим к системе выборочных проверок".

Работа в профильных министерствах и ведомствах продолжится и на этой неделе. Самые рациональные предложения войдут в пакет документов по развитию малого бизнеса в стране. Ожидается, что окончательная версия законодательных актов будет готова менее чем через месяц.