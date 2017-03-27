Лесхозы Витебской области приступили к заготовке березового сока

27 Марта 2017 21:30

В этом году собирать напиток в самом северном регионе страны начали раньше обычного - поспособствовало весеннее тепло. Первые партии уже поступили на перерабатывающие предприятия. Натуральный продукт по вкусу не только белорусам. Большой популярностью березовик пользуется и за рубежом. Технологию заготовки полезного напитка изучила Марина Романовская.

Перед тем как сделать подпил, Алексей Липчанский тщательно обследует каждую березу: дерево должно быть здоровым. Сам процесс добычи сока, подчеркивает лесничий, не сложный, но требует строго соблюдения технологий.

Оптимальная температура для сбора сока - до десяти градусов. Собирать напиток можно только из взрослых берез - за несколько лет до их вырубки. Диаметр ствола должен быть не менее двадцати сантиметров.

В этом лесничестве к сбору сока приступили в числе первых на севере страны - поспособствовала погода. Прозрачный пакет на этой плантации площадью более трех гектаров практически под каждой березой. Участок на возвышенности - максимально "урожайный".

Всего же в северном регионе планируется собрать около полутора тысяч тонн весеннего напитка. Купить его можно в лесничествах - и даже прямо на березовых плантациях. Не запрещено заготавливать и самостоятельно. Но только в разрешенных местах.

Хранить в таких емкостях березовик долго нельзя. Из леса скоропортящийся продукт отправляется на перерабатывающие предприятия. К примеру, на этом комбинате выпускают восемь видов березового сока. С чабрецом, лимоном и даже тмином. Каждая партия проходит строгий лабораторный контроль.

Вкус белорусского березовика известен далеко за пределами страны. В первую очередь, благодаря своим полезным свойствам, натуральности и высокому качеству. При солнечной погоде активная заготовка в северном регионе продолжится еще около недели - до появления на березах первых зеленых листьев.