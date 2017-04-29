Леонид Заяц: Беларусь в первом квартале увеличила экспорт молочной продукции на 40 %

1 Мая 2017 09:26

Беларусь в первом квартале увеличила экспорт молочной продукции на 40 %. Об этом вчера в интервью программе "Главный эфир" заявил министр сельского хозяйства и продовольствия. По словам Леонида Зайца, в начале года значительно выросли поставки на новые рынки. В частности, значительный рост продаж белорусской молочной продукции - в странах Персидского залива, Африки, Вьетнама и Китая. Заработали более 600 миллионов долларов.

Леонид Заяц, Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси: "Мы увеличили поставки мясомолочной продукции на рынки стран СНГ в 1,5 раза. В страны Океании и Азии - в 3,9 раза. В США - в 0,2 раза. В Китай - в 1,5 раза. В Грузию - в 5 раз. Вот если мы по итогам работы 2016 года на рынки перспективных стран поставляли продукции за весь год на сумму 3,1 миллиона долларов, только за 3 месяца текущего года поставлено на сумму 2,9 миллиона долларов. И нарастают эти объемы от поставок в Сирию, в Египет, уже открыли для себя рынок. И будем поставлять туда мясо крупного рогатого скота, птицу, сухое молоко, масло - то, что пользуется сегодня большим спросом на Африканском континенте".

Министр также сообщил, что на этой неделе в Беларуси будут работать специалисты Россельхознадзора. Продолжится инспектирование молочных и мясных компаний, которым запрещен экспорт в Россию. В белорусском Минсельхозпроде уверены, что наши предприятия полностью готовы пройти проверку любого уровня. И в скором времени запрет на поставки в Россию будет снят.