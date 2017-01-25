25 Января 2017 19:09

Латвия готова обсуждать взаимовыгодные условия для привлечения в свои порты больше белорусских грузов. Речь идет и о скидках. "Сейчас поток через нашу страну к морским гаваням Балтии увеличивается", - констатируют в Минтрансе.

Вопрос поднимался на заседании белорусско-латвийской межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству. В марте разговор продолжится. Представители железных дорог двух стран и латвийских портов планируют согласовать тарифы на перевозки и обсудить сотрудничество в проекте "Шелковый путь". Слаженная работа, по мнению сторон, поможет быстрому развитию Китайско-белорусского индустриального парка.

Улдис Аугулис, Министр сообщения Латвии: "Рост грузообъема по сравнению с 2015 годом довольно большой. Мы совместно работаем с транзитными грузами из Азии, конкретно из Китая, где мы много сделали, проработали, чтобы мы могли присоединиться к Шелковому пути".

Анатолий Сивак, Министр транспорта и коммуникаций Беларуси: "Нужно создавать соответствующую инфраструктуру, юридическую базу, определять тарифы, ведь товары будут попадать в парк. Потом продукция на экспорт должна уходить, не будет ограничиваться автомобильным транспортом".

Всего на повестке дня было почти два десятка вопросов. Среди них: деревообработка, энергетика, транспорт, связь и коммуникации. Стороны подписали ряд документов по углублению двустороннего сотрудничества.