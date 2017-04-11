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Комитет Госконтроля и Генпрокуратура предлагают изменить разработку научно-технических программ
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12 Апреля 2017 19:04

Комитет Госконтроля и Генпрокуратура предлагают изменить разработку научно-технических программ

Комитет Госконтроля и Генпрокуратура предлагают изменить порядок планирования и разработку научно-технических программ. К такому выводу пришли участники совместной коллегии КГК и прокуратуры. Особое внимание уделили анализу результатов, полученных в ходе мониторинга практической отдачи от внедрения разработок. Только в 2015 году на научные исследования государство выделило более двух триллионов неденоминированных рублей. Однако не все деньги использовались эффективно: проблемы существуют как на стадии формирования программ, так и при внедрении их в производство.

Павел Пинчук, начальник главного управления Комитета госконтроля Беларуси:

"Основная причина - это недостаточно качественная проработка технико-экономических обоснований проекта по отдельным программам. Например, разрабатывается опытный образец изделия. На выходе получаем, что 80 % комплектующих этого изделия импортные. О какой конкурентоспособности сможет идти речь в данной ситуации?".

В этом году контролеры совместно с прокурорами уже проверили Госкомитет по науке и технологиям, Министерство сельского хозяйства и продовольствия, а также ряд других научных учреждений. Всем собранным материалам специалисты дают соответствующую оценку.      

  

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