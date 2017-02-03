Экономика
3 Февраля 2017 18:40
Количество резидентов Китайско-Белорусского индустриального парка в этом году должно увеличиться вдвое
Сейчас заключены соглашения с инвесторами. Почти десять компаний уже готовы стать резидентами "Великого камня". Так, накануне в китайском городе Гуанчжоу подписан договор о создании субпарка светодиодной продукции. Отмечу, этот совместный проект - не первый между провинцией Гуандун и Китайско-Белорусским парком.
Сейчас на территории парка завершаются работы по созданию необходимой транспортной и инженерной инфраструктуры. В этом году введут в эксплуатацию торгово-выставочный комплекс, административное здание и логистический центр.
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