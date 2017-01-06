Кобринская птицефабрика - пример грамотной реализации антикризисного плана

4 Января 2017 21:07

Процедуры банкротства и санации - механизмы болезненные, но зачастую это единственно возможные способы реабилитации или даже реанимации для убыточных предприятий. Пример грамотной реализации антикризисного плана - Кобринская птицефабрика. Кстати, старейшая в стране. Два года назад ситуация здесь казалась безвыходной. Суд возбудил дело об экономической несостоятельности. Банки и кредиторы требовали возврата долгов. Без работы рисковали остаться около 400 человек. Для небольшого Кобрина цифра просто огромная. Сейчас ситуация изменилась кардинально. Зарплаты здесь выросли в среднем в три раза. 60% продукции идет на экспорт. И все это за два года. Рассказывает Ксения Лебедева.

Этот птичник начал функционировать в апреле 2016 года. Сегодня здесь 55 тысяч курей немецкой породы. Каждая дает в среднем 27 яиц. А это 9 миллиардов дополнительного дохода.

Ферма стала восьмой. На предыдущих семи живут по 50 тысяч пернатых. На каждой работают по две птичницы и одному слесарю. Елена на фабрике уже более 30 лет. Еще два года назад готовилась искать новое место. Денег на дальнейшее существование у предприятия не было. Как и на оплату работы сотрудников - еле на минимальную хватало. В последнее время все стабильно.

Здесь птичницы смотрят за питомцами - кормят, поят и собирают яйцо. Сказать ласковое слово, говорят, нужно обязательно - несутся лучше. А от этого зависит не только зарплата "нянечек", но и доход всего предприятия.

В настоящий момент есть даже устные распоряжения для экономистов и бухгалтеров, чтобы у работников, которые не заняты на основном производстве, зарплата не была выше, чем у птичниц - они дают зарплату всей фабрике. Помогает и новое оборудование - работать легче, а качество яйца выше. При этом нет поломок, а значит и простоев. В результате производительность выше.

Чтобы вывести фабрику на прибыльную работу, здесь начали бороться с издержками. Строжайший отбор птиц-несушек. Зерновые выращивают сами.

Наличие своего кормоцеха удешевляет корма в два раза. А значит и продукт на прилавках магазинов будет дешевле.

Оценив новые подходы, кредиторы согласились на отсрочку долгов, ведь прибыльное предприятие погасит их уже с хорошими процентами.

Кобринская птицефабрика - яркий пример своевременного оздоровления организации, которую инициировал районный исполком. Наверное, именно это и помогло спасти предприятие от преждевременной гибели и сохранить в небольшом Кобрине почти 400 рабочих мест.

Особенность отрасли - сезонность. В основном яйцо покупают с осени до середины весны. По мнению руководителя, это нормальное явление. Задача лишь одна - чтобы в сезон, когда идет повышенное потребление яйца, сработать так, чтобы летом не уйти в минус.