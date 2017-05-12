Китайско-белорусский проект "Великий камень" успешно реализуется

12 Мая 2017 20:25

Один из таких проектов - Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" - уже успешно реализуется. Сегодня там сдали под ключ первую очередь строительства торгово-логистического комплекса. Это бизнес-центр, выставочный павильон и складские помещения. Причем построили новые объекты за год. Вторую очередь обещают сдать и вовсе за 2 месяца. На официальной церемонии открытия присутствовала и наш корреспондент Светлана Лукьянюк.

Руководство компании по развитию "Великого камня" осматривает лично каждый готовый объект. Скоростью и качеством строительства довольно. Говорит, даже выше, чем в Китае. Бизнес-центр, торгово-логистический комплекс и склады здесь появились буквально за год. Площадь 30 гектаров. Инвестировано 150 миллионов долларов. Сегодня официальная сдача под ключ.

Проектом занялись два года назад. 12 мая 2015 называют точкой отсчета. Тогда "Великий камень" посетили главы Беларуси и Китая - Александр Лукашенко и Си Цзиньпин. Парк окрестили жемчужиной Шелкового пути, который тогда был только на макете. И все и завертелось.

Проекты и само возведение. 4 тысячи белорусских и китайских строителей. Практически все материалы — наши, отечественные. Только металлокаркасы из Поднебесной. Оттуда и архитектурные решения.

Теперь работа идет более слаженно. В проекте здания завода Zoomlion и по производству радиаторов. На подходе через месяца два и вторая сдача этого офиса. Сегодня уже подключили электричество. Осталась внутренняя отделка.

Наряду с коммерческими объектами в "Великом камне" уже начинают проектировать и социальную инфраструктуру. Это жилые дома, поликлиника, торговый центр и пожарное депо.

Его обещают построить к концу года. Для удобства тех, кто здесь работает, пустили и рейсовый автобус - 3 раза в день от станции метро "Могилевская". Ведь рабочих мест здесь с каждым днем будет становиться все больше.

Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Беларуси: "В рамках встречи 16 мая в Пекине глав государств Беларуси и Китая будет о чем доложить, оценить ход наших событий по развитию и застройке индустриального парка. Сегодня 9 компаний уже ведут строительство. Сегодня курсирует между Беларусью и Китаем 14 контейнерных поездов, следуя в Европу по Шелковому пути. Это говорит о том, что действительно жемчужина "Великий камень" работает и будет давать соответствующие показатели в экономике Китая и Беларуси".

Огромные планы и по расширению списка инвесторов - до конца года до 20 компаний. Сегодня официально 8 резидентов. Переговоры с партнерами по биоэнергетике, лазерам и робототехнике.

Ху Чжэн, генеральный исполнительный директор компании по развитию Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень": "От привлечения инвестиций зависит успешность нашего парка. И на этом нужно сконцентрировать усилия. Нужны высококлассные, высокотехнологичные производства. Нам нужно, чтобы больше людей узнали про парк. Мы открыты для всех инвесторов мира. Это международный парк".

И сегодня здесь открыт крупный торгово-логистический центр, который гарантирует высокое качество обслуживание всем резидентам и партнерам.