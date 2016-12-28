Китайские компании готовы инвестировать в два десятка белорусских предприятий

27 Декабря 2016 21:07

Среди них Могилевхимволокно, Гомсельмаш, МТЗ, "Горизонт" и БАТЭ. Об этом сегодня заявил председатель Госкомимущества Беларуси на первом заседании рабочей группы двух стран. Китайская сторона пока не называет конкретные компании, заинтересованные в инвестициях. Однако отмечено, что уровень согласований и суммы предполагают сотрудничество с крупным бизнесом Поднебесной.

Напомним, рамочное соглашение о сотрудничестве и механизмах взаимодействия между Госкомимуществом Беларуси и Китаем, направленное на углубление инвестиционного партнерства, было подписано в конце сентября этого года в Пекине в присутствии глав государств.