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Китайские компании готовы инвестировать в два десятка белорусских предприятий
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27 Декабря 2016 21:07

Китайские компании готовы инвестировать в два десятка белорусских предприятий

Среди них Могилевхимволокно, Гомсельмаш, МТЗ, "Горизонт" и БАТЭ. Об этом сегодня заявил председатель Госкомимущества Беларуси на первом заседании рабочей группы двух стран. Китайская сторона пока не называет конкретные компании, заинтересованные в инвестициях. Однако отмечено, что уровень согласований и суммы предполагают сотрудничество с крупным бизнесом Поднебесной.

Напомним, рамочное соглашение о сотрудничестве и механизмах взаимодействия между Госкомимуществом Беларуси и Китаем, направленное на углубление  инвестиционного партнерства, было подписано в конце сентября этого года в Пекине в присутствии глав государств.

 

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