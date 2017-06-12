Китайские инвесторы выкупили доли двух белорусских мясо-молочных предприятий

12 Июня 2017 21:25

Сумма вложений оценивается в полмиллиарда долларов. Партнеры планируют модернизировать хозяйства и наладить ежемесячные поставки продукции в КНР на 10 миллионов долларов. И это только один из пунктов протокола, который был подписан сегодня в Минсельхозпроде.

Также представители китайского бизнеса готовы открыть в индустриальном парке "Великий камень" два новых предприятия: по созданию упаковки из новейших материалов и инвестиционно-банковскую компанию. На эти цели выделят еще пятьсот миллионов долларов. Известно, что в уставном фонде компании по производству упаковки для пищевых и непродовольственных товаров – 70 % будут принадлежать китайцам, а 30 - белорусам. Напомним, принципиальная договоренность о сотрудничестве в аграрной сфере и поставках продовольствия в КНР была достигнута в мае этого года в ходе визита Президента Беларуси в Китай.