12 Июня 2017 12:11

Китайские инвесторы готовы открыть в индустриальном парке "Великий камень" два новых предприятия: по созданию упаковки из новейших материалов - картофеля и кукурузы, а также инвестиционно-банковскую компанию. Ранее они заявляли о возможности вложить в белорусскую пищевую переработку миллиард долларов. Половина этих средств пойдет на открытие новых производств в парке. В уставном фонде компании по производству упаковки для пищевых и непродовольственных товаров 70 процентов будут принадлежать китайцам, а 30 - белорусам.

Также партнеры из Поднебесной планируют выкупить доли действующих белорусских мясных и молочных предприятий, модернизировать и ежемесячно поставлять в Китай продукции на 10 миллионов долларов. Сегодня они готовы подписать соответствующий протокол в Минсельхозпроде.