Экономика
8 Февраля 2017 18:48
Хлеб из сырья нового поколения
Белорусские пекари уже весной будут печь хлеб из сырья нового поколения. Поспособствует этому открытие нового завода в Слуцке. Отметим, инвестиции в строительство предприятия составили около тридцати миллионов евро. А новые рабочие места получили более 80 человек. Это совместный немецко-белорусский проект. Производство выпускает 20 000 тонн продукции в год.
Основу сырья для производства составляют отходы от переработки сахарной свеклы. Именно поэтому новое предприятие разместили поблизости от рафинадного комбината.
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