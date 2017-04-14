IT-форум "ТИБО-2017" открывается cегодня в Минске

18 Апреля 2017 07:04

Конкурс стартап-проектов в этом году проведет Госкомитет по науке и технологиям. Лучшим окажут поддержку в реализации проектов как в Беларуси, так и на международном рынке. Об этом заявил Председатель Госкомитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин на официальном открытии 24-го Международного форума "ТИБО-2017". Темой пленарного заседания стала "Стратегия цифровой трансформации". А вот выставка стартует сегодня. Участники завершают монтаж своих экспозиционных площадок. На стендах покажут проекты в области "интернета вещей", а также уникальные скорости технологии - 5G.

Александр Шумилин, Председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси:

"Сегодня говорят про новые точки роста и цифровой экономике, об инновационном развитии. Например, инновационное развитие без цифровой экономики, без информационно-коммуникационных технологий невозможно. Чем больше у нас будет стартапов, тем больше у нас будет новых инновационных проектов. А в IT-сфере мы как белорусы достаточно сильны, тем больше будет денег и нового развития экономики".

Посетить Международный специализированный форум по телекоммуникациям, информационным и банковским технологиям "ТИБО-2017" можно до пятницы включительно.