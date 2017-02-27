Интервью с руководителем агрокомбината "Снов" Николаем Радоманом

26 Февраля 2017 21:27

Белорусы к качеству своей "молочки" и других продуктов привыкли. Сельхозпроизводители - всегда, словно под лупой: внимание государства велико. А любые вопросы решаются открыто и без промедления.

Вот один из таких. До 31 мая в стране не должно остаться ни одного сельскохозяйственного производственного кооператива. Указ Президента № 349 "О реорганизации колхозов", тех самых СПК, был подписан еще 17 июля 2014-го. С начала лета хозяйства станут акционерными обществами с государственной формой собственности. Должны стать. Но, по факту, конфликт интересов. Примечательно, что наиболее успешные и крепкие хозяйства не торопятся менять устав, разглядев в предстоящей реорганизации большие проблемы.

Аргумент. Это можно было бы списать на личные амбиции конкретных руководителей.

В числе несогласных - действительно лучшие хозяйства, флагманы аграрного сектора. Неслучайно во время Большого разговора с Президентом вопрос, поднятый сенатором и руководителем агрокомбината "Снов" Николаем Радоманом, Глава государства берет на контроль и поручает объективно во всем разобраться.

С Николаем Радоманом мы решили встретиться не в студии "Главного эфира", а на его территории, в агрокомбинате "Снов", рассчитывая таким образом на откровенный разговор.