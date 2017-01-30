Интервью с главным ученым секретарем Академии наук Александром Кильчевским

29 Января 2017 21:31

Как же сделать науку и экономику ближе? Какими проектами заняты умы наших ученых сегодня, и как они видят свою роль на фоне глобальной технологической гонки? Ксения Рабчинская встретилась с главным ученым секретарем Академии наук Александром Кильчевским.