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Интервью с главным ученым секретарем Академии наук Александром Кильчевским
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29 Января 2017 21:31

Интервью с главным ученым секретарем Академии наук Александром Кильчевским

Как же сделать науку и экономику ближе? Какими проектами заняты умы наших ученых сегодня, и как они видят свою роль на фоне глобальной технологической гонки? Ксения Рабчинская встретилась с главным ученым секретарем Академии наук Александром Кильчевским.

  

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