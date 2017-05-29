30 Мая 2017 15:05

Беларусь может выступить площадкой для IT-сотрудничества стран Центральноевропейской инициативы. Такое мнение высказал председатель Совета Республики Михаил Мясникович на заседании Парламентского комитета ЦЕИ в Минске. Как было отмечено, информатизация сегодня является национальным приоритетом Беларуси. Развитие проектов в сфере транспорта, логистики, энергетики, информационных технологий, а также образования и культуры на площадке Центрально-Европейской инициативы укрепит региональные связи. Стоит отметить, что по итогам прошлого года на долю государств инициативы приходилось почти 16% общего товарооборота внешней торговли республики и более 18 - экспорта.

Сергей Рахманов, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Мы выходим за рамки чисто парламентских контактов. И одной из таких тем будет экономика. Совместные проекты. Надеемся, что будем взаимодействовать не только в многостороннем формате, но и в двухстороннем в сфере экономической, научно-технической, образовательной".

В этом году Беларусь впервые приняла на себя председательство в инициативе. Мы продвигаем более тесное взаимодействие между странами европейского региона, а также в рамках различных интеграционных площадок, включая ЕС, ЕАЭС, "Восточное партнерство".