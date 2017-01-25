Индия заинтересована инвестировать в Беларусь

26 Января 2017 07:05

Такое заявление сделал посол этой страны Саксена Панкадж на пресс-конференции, посвященной одному из главных индийских праздников - Дню Республики. К примеру, в прошлом году Индия создала в нашей стране три совместных предприятия по производству медпрепаратов, в том числе по лечению рака и СПИДа. На очереди инвестиции в калийную отрасль.

Саксена Панкадж, Чрезвычайный и Полномочный посол Индии в Беларуси: "У нас очень хорошее взаимопонимание на всех уровнях: на политическом, на экономическом. Мы установили планку взаимной торговли в 1 млрд долларов и сейчас мы работаем над достижением этой цели. В научно-технической сфере Индия и Беларусь постоянно сотрудничают: проводятся семинары, исследования, они учатся друг у друга. Что касается военно-технического сотрудничества, Беларусь является экспертом в некоторых областях, и Индия перенимает этот опыт".

Индия благодарна Беларуси за поддержку в переговорах по договору о сотрудничестве с Евразийским экономическим союзом. Сейчас идут активные обсуждения по ратификации перспективного документа.