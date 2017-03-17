16 Марта 2017 21:23

Параллельно с итоговой проработкой Декрета №3 идет активная работа над упрощением ведения бизнеса в стране. Сегодня рабочая группа, во главе с первым вице-премьером Василием Матюшевским, обсуждала возможность внесения поправок в указ о лицензировании. Предлагаются новые подходы. Например, отменить лицензирование для ИП и заменить его на аттестацию. Планируется отменить и такое понятие, как "грубое нарушение". Насколько конструктивно идет диалог бизнеса и власти? И какие новшества ожидать? Тему продолжит Дмитрий Титов.

Они начинают день раньше своих коллег и конкурентов. В 7:30 утра - уже с портфелем новых предложений.

И так почти ежедневно в нерабочее время участники групп по упрощению бизнеса следуют заповедям миллиардеров: "успех начинается с утра". Власть и бизнес за одним столом сходятся во мнении - необходимо сокращать административные процедуры. Деловое сообщество готово помогать госорганам.

Свои предложения либерализации условий в транспортной сфере уже готовы представить в профильном ведомстве.

Цифровая трансформация затронет все отрасли. К 2020-му году большинство административных процедур планируется перевести в электронный вид. К примеру, выдача ветеринарных разрешений на ввоз продукции из-за рубежа будет занимать вместо 15 дней всего несколько минут. Электронная система заработает в нынешнем году и позволит также избежать дублирования функций сразу в нескольких ведомствах.

В Госстандарте перерабатывают все технические кодексы, которые связаны с допуском продукции на рынок. Эксперты сходятся во мнении: товар должен проходить проверку до того, как он попадет к продавцу. Это упростит работу предпринимателя и снизит его расходы. Осталось соединить в единый документ его рабочее название "Правила подтверждения соответствия".

Отказаться от понятия "грубое нарушение" и отменить лицензирование для ИП. На последнем заседании рабочей группы во главе с первым вице-премьером Василием Матюшевским предлагалось заменить лицензии на сертификаты или аттестацию. Впрочем, были выслушаны все мнения.

Есть вариант оставить лицензии только для некоторых видов деятельности, которые связаны со здравоохранением и экономической безопасностью.

Больше свободы бизнесу, меньше проверок, но ответственность за поступки. Комитет госконтроля в статусе координатора рабочих групп предлагает сократить число госорганов, которые вправе назначать внеплановые проверки.

Деловое сообщество подготовило более 500 страниц предложений по упрощению ведения бизнеса. К 20-м числам марта подгруппы соберут воедино ключевые идеи и передадут на рассмотрение в основную группу. Ей предстоит детально изучить все наработки.