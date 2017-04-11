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Группа по стимулированию деловой активности представила актуальные новшества по упрощению ведения бизнеса
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12 Апреля 2017 21:00

Группа по стимулированию деловой активности представила актуальные новшества по упрощению ведения бизнеса

Группа по стимулированию деловой активности, которая работала в Беларуси почти три месяца, представила самые актуальные новшества по упрощению ведения бизнеса. Президент рассмотрел предложенный пакет документов и принял решение вынести их на широкое общественное обсуждение. Уже сегодня они появились в открытом доступе на Национальном правовом интернет-портале. Так, проверки бизнеса планируют значительно сократить, а ведение своего дела сделать максимально простым. Акцент не на поиск нарушений и привлечение к ответственности, а на профилактику правонарушений. Подробности - у Вероники Бута.

Еще ни одного документа бизнес не ждал так охотно, как этих. Группа по стимулированию деловой активности, которая работала в Беларуси несколько последних месяцев, представила самые актуальные новшества по упрощению ведения бизнеса. Учли мнение каждого. Свои предложения внесло даже интернет-сообщество. 12 подгрупп, сотни идей, опыт соседей… Через три месяца пакет документов (это порядка 300 листов) лег на стол Президенту. Правда, вскоре был отправлен обратно - чтобы получить одобрение общества. По-настоящему народные документы должны быть приняты в первую очередь самим народом. Ему жить, работать и зарабатывать по этим правилам.

Сергей Новицкий, зампредседателя Совета по развитию предпринимательства в Беларуси: "Это говорит о том, что государство очень серьезно относится к этому документу и все желающие до официального выхода могут ознакомиться. Если у кого-то остались какие-то дополнения, пожелания, они могут еще быть учтены".

Дмитрий Семенкевич, замминистра архитектуры и строительства Беларуси: "Конечно, правильно будет обсудить даже на предмет того, насколько правильно понимается обществом те основные положения Декрета, которые мы сформулировали. То есть получить обратную реакцию в понимании. Почему? Потому что любая идея, которая не овладевает умами общества, она становится мертвой".

Кардинальные решения, которые будут приняты в самое ближайшее время, коснутся как крупного, так и малого бизнеса, включая индивидуальных предпринимателей. Задача - максимально упростить вхождение в бизнес.

Ключевой из подготовленных документов - проект Декрета Президента. Генеральная идея - дайте бизнесу нормально работать. Среди предложений - мораторий на введение новых налогов и повышение налоговых ставок, сокращение проверок и снятие административных барьеров.

Валерий Мицкевич, заместитель главы Администрации Президента Беларуси: "В частности, предусмотрено, что плановые проверки вообще будут отменены. Останутся лишь проверки внеплановые. И то по строго определенным основаниям. Чтобы контролеры не контролировали по своему усмотрению субъекты хозяйствования по надуманным основаниям, если это кому-то вздумается".

Владимир Ващенко, Министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси: "Эта работа проводится постоянно и на системной основе. Уже многое сделано. Мы уже обозначили о значительном сокращении проверок, согласовали с КГК, ограничили проверки. Естественно, мы продолжаем контролировать на взрывопожароопасных предприятиях, компенсируем отсутствие проверок усилением профилактической работы".

Важный вопрос - адекватность наказания и размер штрафов. Он тоже нашел отражение в документах. Предложено отменить лицензирование для некоторых видов деятельности, оставить лицензии только для тех, что связаны со здравоохранением и экономической безопасностью. А работу не строить по принципу "преступление - наказание". Если есть нарушение, то вначале нужно дать возможность его исправить.

К 2020 году большинство административных процедур планируют перевести в электронный вид. К примеру, выдача ветеринарных разрешений на ввоз продукции из-за рубежа будет занимать вместо 15 дней всего несколько минут. Электронная система заработает в нынешнем году и позволит также избежать дублирования функций сразу в нескольких ведомствах.

Раскрепостить деловую инициативу призван Проект указа о торговле и общепите в малых городах. Предложено пойти, по сути, по принципу развития агроэкотуризма. За 10 лет количество агроэкоусадеб возросло в десятки раз - с 30 до 2,5 тысяч. Это показатель того, что люди хотят и умеют работать.

Владимир Колтович, Министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси: "Предлагается ввести специальный налоговый режим - 1 базовая на каждый объект, упростить санитарные и противопожарные правила (это будут специальные правила), предложить различные льготы использовать помещения не по назначению. Это создаст не только рабочие места, но самое главное - даст возможность людям поверить в себя и начать работать".

Главная задача обсуждаемых документов - максимально снизить нагрузку, которую ощущает бизнес. У каждого предпринимателя - свои проблемы и свой перечень ожидаемых нововведений, которые помогут эти проблемы решить. Институт налоговых консультантов, мораторий на проверки, максимальное упрощение строительного техрегламента, либерализации условий в транспортной сфере. Предложений действительно много.

Сегодня все документы появились в открытом доступе на Национальном правовом интернет-портале. Здесь их можно подробно изучить и при желании направить свои предложения по их доработке.

 

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