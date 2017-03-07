Готов проект указа по стимулированию развития малого и среднего бизнеса

6 Марта 2017 21:05

Мораторий на проверки на четыре года и широкие налоговые льготы для торговли, общепита и бытового обслуживания. Министерство антимонопольного регулирования и торговли подготовило проект указа, который будет стимулировать развитие малого и среднего бизнеса.

Сейчас документ согласовывают со всеми профильными ведомствами. Из предложений, к примеру, возможность предпринимателям самим устанавливать режим работы объектов, за исключением тех, что открыты в ночное время. Предусматриваются значительные налоговые льготы для бизнеса в малых городах и на селе. Так, небольшие магазины, торговые палатки, мастерские и ателье будут вправе не платить НДС и налог на прибыль, а ИП — подоходный налог с физлиц. Еще одно нововведение: для перепланировки помещений предлагают отменить проектно-сметную документацию, если не затрагиваются несущие конструкции. Мораторий на плановые проверки министерство готово ввести до 2020 года, сохранится лишь контроль со стороны санитарных и пожарных служб. Предложения озвучили на первом заседании общественно-консультационного совета, деловое сообщество документ поддержало. Полностью проект указа должен быть готов до 1 мая.