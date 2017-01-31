30 Января 2017 21:13

Комбайны и тракторы на металлолом. Госконтроль Беларуси фиксирует новые случаи халатного отношения к сельхозтехнике. В нескольких хозяйствах Гомельской области выявлены факты масштабной разукомплектации. Это, если сказать мягко. Демонтировали буквально все - двигатели, элементы гидросистемы, электрооборудование, проводку. Остались только каркасы-скелеты. Где искать пропавшие детали? Кто в этом виноват? Или все же это необходимость? Материал Алексея Немова.

Эти комбайны на первый взгляд ничем не отличаются от других. Но руководство предприятия в буквальном смысле припрятало технику на задворках. Все становится понятно, когда к машинам подходишь чуть ближе.

От этого комбайна остался лишь каркас, под которым ничего нет. Отсутствует не только двигатель, но даже проводка. Теперь такая техника только на металлолом.

Почему от машин остался лишь скелет и куда исчезли дорогостоящие узлы? На предприятии говорят (к слову, руководство там поменялось не единожды): детали никуда не пропали, а разборка вызвана необходимостью.

Однако, как показала проверка, ставшие донорами запчастей комбайны, а также разукомплектованные сеялки и вилочные грабли хозяйству не принадлежат. Машины были куплены в лизинг. Забирать оттуда детали, а тем более разбирать технику здесь не имели права.

Чтобы решить эту проблему, недостающее оборудование уже закупили. Однако вопросы по состоянию и сохранности техники никуда не пропали. Например, из пяти энергонасыщенных тракторов, которые первыми должны выйти в поле, в неразобранном виде лишь один.

Несмотря на заверения, что восстановленный трактор полностью готов, завести его при нас отказались.

Претензии по готовности к весеннему севу возникли и к еще одному СПК района. Здесь несколько сельхозагрегатов тоже оказались нерабочими. После проверок восстановить пообещали все в срок.

Как отмечают специалисты, от того, как именно будут проведены подготовительные работы, во многом зависит и успех предстоящией посевной и уборочной кампании.