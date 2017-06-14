Госдолг Беларуси - управляемый и обслуживаемый

14 Июня 2017 15:08

Об этом сегодня заявил первый замминистра финансов Максим Ермолович на расширенном заседании постоянной комиссии Палаты представителей по бюджету и финансам. В прошлом году мы своевременно и в полном объеме осуществили платежи более чем на семь миллиардов рублей. Основная доля пришлась на погашение внешнего долга. Также замминистра отметил, что сокращение экспортной пошлины на калийные удобрения с 55 до 20 евро за одну тонну существенно не повлияет на бюджет этого года. Страна получит значительную часть средств в виде доходов калийной отрасли и от налога на прибыль. Максим Ермолович прокомментировал и снижение ставки рефинансирования с 14 до 13 процентов.

Что означает изменение ставки для обычного потребителя и возможно ли удешевление кредитов? Смотрите подробнее сегодня вечером в репортаже в "Панораме".