Главная>>Агентство теленовостей>>Экономика>>Главы регионов Польши и Беларуси подписали дорожную карту о развитии двусторонних отношений
Экономика
RSS

28 Апреля 2017 15:41

Главы регионов Польши и Беларуси подписали дорожную карту о развитии двусторонних отношений

Маршалак Подлясского воеводства Ежи Лещински и председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов подписали соглашение и дорожную карту о развитии двусторонних отношений между приграничными регионами Польши и Беларуси.

Сегодня же пункт пропуска "Лесная-Рудавка" открылся в новом статусе - посетить Гродненский регион иностранные туристы смогут не только водным путем, но еще на велосипеде и пешком. Эта новость уже вызвала ажиотаж: на эти выходные по безвизовому режиму зарегистрировалось более 2000 зарубежных гостей.

viber-image2-900-600.jpg

 

Другие новости

Экономика дня 27.04.2017 21:10 / Экономика Экономика дня
Экономика дня 20.04.2017 21:14 / Экономика Экономика дня

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =