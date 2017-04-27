Главы регионов Польши и Беларуси подписали дорожную карту о развитии двусторонних отношений

28 Апреля 2017 15:41

Маршалак Подлясского воеводства Ежи Лещински и председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов подписали соглашение и дорожную карту о развитии двусторонних отношений между приграничными регионами Польши и Беларуси.

Сегодня же пункт пропуска "Лесная-Рудавка" открылся в новом статусе - посетить Гродненский регион иностранные туристы смогут не только водным путем, но еще на велосипеде и пешком. Эта новость уже вызвала ажиотаж: на эти выходные по безвизовому режиму зарегистрировалось более 2000 зарубежных гостей.



