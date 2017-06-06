Глава Пензенской области посетил "Белагро"

7 Июня 2017 15:06

Посещение "Белагро" стало обязательным пунктом в программе визита главы Пензенской области Ивана Белозерцева в Беларусь. Накануне губернатор провел переговоры на высшем уровне. А сегодня делегация воочию оценила потенциал аграриев: ознакомилась с новинками сельхозтехники и наработками селекции. Российский регион уже использует широкую линейку белорусского оборудования как на полях, так и при переработке продукции. Интерес к расширению связей с производителями. Как отметил глава Пензенской области, белорусская техника выигрывает в цене.

Иван Белозерцев, губернатор Пензенской области России: "Вы не стоите на месте, развиваетесь, появляются новые образцы техники, которые сегодня конкурируют с лучшими европейскими образцами. Но по цене значительно ниже, а по качеству значительно не уступают. Например, импортные линии по переработке, упаковке и фасовке картофеля стоят в 2 раза дороже. Для любого сельхозпроизводителя (а сегодня все считают деньги) это очень важно. Поэтому есть неподдельный интерес и дальше взаимодействовать с вашим производителем. И мы понимаем, что совместными усилиями мы можем развивать наш регион и поддерживать белорусского сельхозпроизводителя".

Российский регион рассчитывает также на усиление кооперации в производстве техники. Перспективы у совместного производства зерноуборочных машин. Как отметил глава российского региона, сейчас стороны изучают потенциально возможные сферы такого партнерства.